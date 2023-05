Danneggiate tre auto fra il centro e la periferia: indaga la polizia

Hanno tutte le caratteristiche di azioni mirate i danneggiamenti di tre autovetture fra il centro di Agrigento e il viale Cannatello. Ad indagare, dopo aver raccolto le denunce a carico di ignoti, è la polizia. Non sembrerebbero esserci collegamenti su quanto è avvenuto.

Nel centro della città una studentessa agrigentina trentaduenne ha trovato la sua Fiat Panda con l’intera carrozzeria graffiata, sembrerebbe con un grosso chiodo. In un’altra zona del centro cittadino, qualcuno ha preso di mira il Suv Audi di proprietà di un libero professionista palermitano di 53 anni, in questo periodo in città per lavoro. Con l’utilizzo di un oggetto appuntito, si è accanito sulla carrozzeria del mezzo, provocando enormi danni. Il danno è stato quantificato in oltre 4 mila euro. Dal centro alla periferia, precisamente, in viale Cannatello, dove ignoti si sono accaniti contro la Fiat Cinquecento appartenente anche in questo caso ad un libero professionista, quarantatreenne, residente in un comune della provincia. Dopo avere parcheggiato la macchina, un’ora e mezza più tardi nel riprenderla l’ha ritrovata rigata e con gli specchietti retrovisori rotti.

Gli agenti hanno avviato le indagini per provare ad identificare gli autori dei tre diversi raid.