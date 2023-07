Quattro le denunce formalizzate per danneggiamenti ad auto in sosta, a carico di ignoti, negli ultimi giorni. Tutti in zone diverse di Agrigento e uno a Raffadali. Per questo motivo non possono essere ipotizzati collegamenti fra i quattro raid. Nel centro di Agrigento una impiegata trentottenne ha trovato la sua Hyundai Tucson, con l’intera carrozzeria rigata con un oggetto appuntito. Tutto quanto si è verificato, nel corso delle ore notturne, mentre la proprietaria, si trovava nella sua abitazione. Proprio in quei momenti una mano ignota è entrata in azione e ha danneggiato la vettura.

Nella zona del Quadrivio Spinasanta qualcuno ha devastato, con enormi graffi, la Fiat Bravo di un impiegato quarantottenne. L’uomo aveva parcheggiato il mezzo, e al ritorno, l’ha ritrovato vandalizzato. Dal centro cittadino al viale Cannatello. Qui un delinquente ha rigato l’intera carrozzeria di una Fiat Cinquecento di proprietà di una casalinga sessantatreenne. E dalla città die Templi a Raffadali, dove è stata presa di mira la macchina di un quarantaduenne, di Agrigento, libero professionista. Il responsabile, con l’utilizzo di un arnese acuminato, si è accanito sulla carrozzeria del veicolo, provocando rigature di ogni tipo.

I poliziotti delle Volanti, dopo avere raccolto le denunce a carico di ignoti e avvisato la Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini per provare a risalire agli autori delle brutte azioni.