Danneggiata la porta di casa di pensionato. Forse un tentativo di furto andato male

Hanno danneggiato in più punti la porta di ingresso, ma non sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione. Gli autori del raid, che hanno agito approfittando della momentanea assenza del proprietario, forse perché disturbati da qualcosa o qualcuno, se le sono data a gambe levate. E’ successo in uno stabile nel quartiere di Villaggio Peruzzo.

A fare la scoperta, al ritorno, è stato il padrone di casa, un settantaduenne, agrigentino, pensionato. L’uomo ha presentato la denuncia alla polizia. Gli agenti della sezione Volanti hanno avviato le indagini, ed hanno effettuato il sopralluogo di rito, accertando appunto il danneggiamento della porta d’ingresso.