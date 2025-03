Ci sarebbero quasi sicuramente questioni personali dietro al danneggiamento di una casa. Qualcuno approfittando della momentanea assenza della proprietaria si è intrufolato all’interno di un’abitazione sfasciando mobilio e arredi. Chi ha agito non ha portato via nulla. Una chiara azione mirata. Le indagini sono a 360 gradi e nulla viene escluso.

Tutto quanto in una palazzina del rione del campo sportivo Esseneto ad Agrigento. L’appartamento è di proprietà di una giovane agrigentina. I responsabili sono entrati in azione, l’altra sera, e per accedere all’interno della casa, non sono ricorsi allo scasso.

La scoperta poco più tardi da parte della stessa donna, la quale appena rientrata, ha chiamato il 112. La zona è stata raggiunta da alcune pattuglie delle forze dell’ordine. Come primo passo è stata informata l’Autorità giudiziaria. La giovane agrigentina è stata sentita, ma sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni non filtrano indiscrezioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp