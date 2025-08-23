“Proteggere le campagne significa tutelare una parte importante dell’economia del territorio, grazie al prefetto Salvatore Caccamo e alle forze dell’ordine per quanto si sta facendo per affinare gli atti vandalici e i furti nelle nostre aree rurali. Serve l’impegno di tutti per aiutare chi investe e produce”. A intervenire sono i vertici del Consorzio di Tutela dell’Uva da Tavola Igp di Canicattì, il presidente Marsello Lo Sardo e il vicepresidente Giovanni Giglia, all’indomani del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito sul tema del fenomeno dei danneggiamenti ai danni di vigneti e colture agricole.

“A inizio luglio avevamo incontrato il prefetto per rassegnargli le nostre preoccupazioni sulla situazione che quotidianamente vivono i nostri soci, tra furti e danneggiamenti – affermano Lo Sardo e Giglia -. Abbiamo trovato in sua eccellenza un’istituzione attenta ai bisogni del territorio e gli siamo grati per quanto si sta facendo per fermare questa ondata di episodi criminali che non colpiscono solo gli imprenditori, ma anche i cittadini, con l’immissione sul mercato non regolamentato di prodotti privi di tranciabilità e della necessaria sicurezza alimentare”.

