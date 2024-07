Prima ha danneggiato un’autovettura in sosta ferendosi, poi una volta rintracciato da una gazzella, si è scagliato contro uno dei carabinieri aggredendolo a schiaffi. Il protagonista della vicenda è un venticinquenne di Cammarata. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere dei reati di violenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento.

Tutto quanto poco prima della mezzanotte di ieri, quando al 112 è giunta una segnalazione di un cittadino per un ragazzo fuori di sé in una strada del centro. Ad intervenire in una zona centrale di Cammarata sono stati i carabinieri della Radiomobile e della locale Stazione. L’esagitato subito rintracciato, alla vista degli uomini, con un pugno ha mandato in frantumi il lunotto di un’autovettura parcheggiata, provocandosi anche dei tagli al braccio.

Subito dopo si è avventato contro uno dei carabinieri colpendolo in faccia. Ai militari dell’Arma, non è sfuggito che l’uomo aveva dei sintomi tipici dello stato di ubriachezza, e pertanto senza non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo. Sia l’aggressore che il militare hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.