Il tecnico livornese guiderà la Moncada nella prossima stagione di Serie B, succedendo a Damiano Pilot, che passa in A1 a Scafati.

Come anticipato dal nostro giornale, è ora ufficiale che Daniele Quillici guiderà la panchina della Moncada nella prossima stagione di Serie B. Il nuovo allenatore della Fortitudo Agrigento succede a Damiano Pilot, che andrà a fare il secondo in A1 a Scafati. Classe 1979, livornese doc, Quillici è stato vice di Daniele Parente e successivamente di Diana a Trapani. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Junior Basket Livorno, per poi approdare alla We’re Basket Ortona, alla SanGiorgese Basket e alla Fulgor Omegna.

“Siamo certi,” dice il presidente Gabriele Moncada, “che porterà una ventata di novità e grande slancio per la nuova stagione.” Dopo essere stato contattato e aver ricevuto l’offerta, Quillici ha accettato la proposta: “Sono felice di essere in un club così prestigioso. Eredito una situazione sicuramente sfortunata, ma non ho avuto alcun dubbio e ho accettato la sfida. Fin dal primo contatto, ho percepito un’incredibile voglia di riscatto, e questo mi ha ulteriormente caricato. La storia di Agrigento parla da sé: per cultura del lavoro, per calore del pubblico e per storia. Spero di avere le caratteristiche tecniche ed emotive per dare la giusta carica a questo progetto”.

Ora bisognerà pensare al roster. Sicuramente si ripartirà da capitan Albano Chiarastella, ancora sotto contratto insieme a Lele Caiazza. Sembrano scontate anche le conferme di Mat Peterson, Nicolas Morici e Stadio Traoré. Ci sarà poi da prendere un playmaker in grado di fare la differenza, e da quest’anno la Serie B prevede anche l’innesto di un americano. Bisognerà capire se la Moncada ha intenzione di puntare subito al ritorno in A2 o, come prevedibile, se punta a un campionato di assestamento.