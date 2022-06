Daniela Catalano nomina i responsabili dei Dipartimenti

Al via la prima tranche di nomi- ne nei dipartimenti cittadini da parte della coordinatrice di Fratelli d’Italia per la città di Agrigento, Daniela Catalano, che sceglie di affidare le differenti aree tematiche in seno ai singoli dipartimenti a coppie di professionisti «per assicurare un più alto contributo dei nominati, che nasce proprio dal confronto costante e dal gioco di squadra – afferma la coordinatrice provinciale – prerogativa della nostra forza politica».