Il Trionfo del Folklore: Il Balletto Nacional de Colombia Vince ad Agrigento. Daniela Carolina Barrera Yate racconta l’emozione della vittoria e l’importanza culturale del festival.

Il Balletto Nacional de Colombia ha ottenuto un grande successo all’ultima edizione del festival del mandorlo in fiore, aggiudicandosi il prestigioso Tempio d’Oro. Daniela Carolina Barrera Yate, ballerina professionista e responsabile culturale, ci racconta l’emozione di questa vittoria e l’importanza culturale del festival.

Daniela, come ti sei sentita a vincere il Tempio d’Oro?

Daniela Carolina Barrera Yate: Vincere è stata un’emozione indescrivibile. Non sapevamo se ci saremmo riusciti, ma abbiamo sperato e dato tutto noi stessi. È stato un grande sforzo per tutti noi, viaggiare è stato faticoso, ma l’amore per il nostro Paese e la passione per la danza ci hanno spinto a superare ogni ostacolo.

Ti aspettavi di vincere?

Daniela Carolina Barrera Yate: La speranza c’era, ma non avevamo certezze. Abbiamo affrontato il festival con l’obiettivo di rappresentare al meglio la Colombia e di condividere la nostra cultura attraverso la danza.

Cosa ti ha colpito di più del festival?

Daniela Carolina Barrera Yate: L’approccio culturale e storico del festival è fondamentale. I palchi, i templi e lo scambio con altri paesi sono stati arricchenti. Ma soprattutto, l’amore e l’accoglienza delle persone fin dal primo giorno hanno reso tutto speciale.

Oltre al gruppo colombiano, c’è stato un altro gruppo che ti ha particolarmente colpito?

Daniela Carolina Barrera Yate: Tutti i gruppi erano amichevoli ed energici, è difficile sceglierne uno. Ogni gruppo ha portato la propria unicità e ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

Intervista a Daniela Carolina Barrera Yate: La Danza che Conquista