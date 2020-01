Dance Music Awards, anche l’empedoclino Andrea Buccheri tra i candidati

Anche quest’anno avrà luogo il Dance Music Awards e tra i candidati spicca anche il nome dell’empedoclino Andrea Buccheri, che concorre per la categoria “Performer”.

Il Dance Music Awards è una premiazione indipendente nata per individuare e valorizzare tutti coloro che operano nei vari ambiti del mondo musicale, e in quello dance in particolare, che si prefigge l’obiettivo di sostenere con il prestigio i vincitori.

Andrea Buccheri, dopo aver partecipato a diversi festival regionali, parteciperà anche al Dance Music Awards nelle vesti di percussionista, e fino ad ora, per la categoria “performer”, pare essere l’unico siciliano in competizione che dovrà battersi con altri 30 performers provenienti da tutta la Penisola. Di questi, solo 10 potranno arrivare alla finale che si terrà nel mese di marzo a Milano.

Per il momento, sono in atto le votazioni online sul sito Dance Music Awards. Per convalidare il voto, basta esprimere una preferenza per almeno 5 categorie. Il termine per votare scadrà il 31 gennaio.

Augurando un grande in bocca al lupo al nostro percussionista, vi invitiamo a visitare il sito: https://dancemusicawards.it/