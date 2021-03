Dalle Isole Canarie ad Agrigento per lavorare e studiare (VIDEO)

Dimenticare, almeno per un attimo, i racconti sulla pandemia e dar voce alla speranza. Ai nostri microfoni Paula, Paula e Luisa; tre giovani studentesse spagnole che, grazie al supporto e all’intermediazione dell’Associazione Tierra Techo Trabajo, hanno deciso di svolgere ad Agrigento dei tirocini nel settore dell’integrazione sociale all’interno della Cooperativa Delfino. Provenienti dalle Isole Canarie, sono entusiaste del clima di calorosa accoglienza che hanno riscontrato da parte dei Siciliani e, nonostante il rigore delle attuali restrizioni stanno vivendo un’indimenticabile esperienza. I rappresentanti dell’associazione Tierra Techo Trabajo, con i testa il presidente Gaetano Di Ballo affermano che questo è soltanto l’inizio di un’esperienza che permetterà a tanti ragazzi stranieri di conoscere la nostra terra non più solamente per la sua bellezza ma anche da una prospettiva di formazione e lavoro, nella consapevolezza che i giovani sono il futuro ed è dalla loro crescita, anche professionale, che la città di Agrigento tornerà a rinascere. GUARDA IL VIDEO