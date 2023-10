Dal cuore della Sicilia, inizia il nuovo percorso dell’Associazione Internazionale dei Discepoli d’Auguste Escoffier, dedicata all’eredità culinaria e umanista dello chef considerato il padre della cucina moderna, vissuto tra il 1800 e il 1900. Dal 19 al 22 ottobre, chef, imprenditori del settore agroalimentare e giornalisti da tutto il mondo si sono riuniti per il XV Congresso Internazionale presso il suggestivo Torre del Barone Mangia’s Resort a Sciacca, sede della delegazione Sicilia guidata da Giovanni Lorenzo Montemaggiore.

Tra i partecipanti, figuravano importanti figure come Michel Escoffier, pronipote del celebre chef e presidente onorario di Disciples Auguste Escoffier International, nonché fondatore dell’omonima Fondazione, e Pierre Alain Favre, vice presidente Internazionale e responsabile della zona Europa.

Michel Escoffier ha sottolineato: “Siamo presenti in 35 Paesi del mondo, e questo congresso in Sicilia rappresenta una tappa storica per l’associazione. Crediamo che l’Italia, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, debba avere un ruolo di rilievo nella scena gastronomica internazionale. Da qui, l’Associazione intende diffondere lo stile di vita e di lavoro di Auguste Escoffier, focalizzato sulla valorizzazione della tradizione, della formazione e delle innovazioni culinarie, regione per regione. Nasce ufficialmente “Paese Italia”.”

Il congresso, organizzato con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, ha ricevuto il supporto dell’Associazione Italiana Cultura Sport, con la delegazione di Agrigento presieduta da Giuseppe Petix. In collaborazione con studenti e docenti dell’Istituto Statale Alberghiero/Agrario “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca, insieme a diverse realtà produttive dell’agroalimentare, l’evento ha messo in evidenza le eccellenze enogastronomiche dell’Isola, attrazione turistica per i circa 180 partecipanti al congresso.

In occasione del congresso, è stato nominato il presidente di “Paese Italia” dell’Associazione Internazionale dei Discepoli Escoffier, Claudio Barisone, un ingegnere appassionato di cucina. Ha dichiarato: “Sono onorato di questo incarico e consapevole del lavoro che ci aspetta. Sono sicuro che, lavorando con onestà, serenità ed amicizia, il nostro gruppo creerà le condizioni giuste affinché la delegazione italiana porti nel mondo lo stile di Escoffier, non solo come grande cuoco ma anche come attento filantropo. Tra gli obiettivi c’è anche la valorizzazione delle competenze dei giovani under 35, come dimostrato dal gruppo GADE, giovani allievi di Escoffier creato in Piemonte.”

Giovanni Lorenzo Montemaggiore, delegato Sicilia, è stato riconfermato nella vicepresidenza nazionale, e attualmente, le delegazioni italiane operano in Piemonte-Valle d’Aosta e in Sicilia.

Durante il congresso in Sicilia, gli ospiti hanno ricevuto un caloroso benvenuto dalle istituzioni politiche, tra cui il deputato questore Vincenzo Figuccia, il sindaco di Sciacca Fabio Termine, e l’assessore all’Innovazione del Comune di Palermo, Antonella Tirrito. Hanno visitato Monreale e il Duomo della città arabo-normanna, scoprendo la straordinaria bellezza del luogo.

L’evento è stato caratterizzato da cerimonie, tour con visite a luoghi di interesse, assaggi delle specialità tipiche siciliane e presentazioni culinarie. La Sicilia è stata apprezzata con tutti i sensi, dai suoi piatti tradizionali alle esperienze enogastronomiche. Inoltre, è stato presentato il cortometraggio “A Milanisa” dello chef licatese Vincenzo La Cognata.

Infine, il congresso si è concluso con l’eccezionale realizzazione di una cassata, opera dei maestri pasticcieri Giovanni e Rosario Mangione, con un busto in zucchero di Escoffier al centro, creato dalla cake designer Rita Nocilla.

L’evento è stato reso indimenticabile grazie al mix di professionalità e sorrisi offerto dal team del Resort, sotto la direzione attenta dell’hotel manager Gianluca Interrante.

L’Associazione Internazionale dei Discepoli Escoffier si prepara per il prossimo ottobre, quando festeggerà i suoi primi 70 anni a Parigi.