Stanziato un milione di euro per aiutare i pescatori di Lampedusa che hanno subito danni alle reti o alla strumentazione di bordo a causa dei barchini-relitti ripescati in mare. Lo ha deciso la Regione in favore di tutto il comparto ittico siciliano. “Più volte avevamo chiesto alla Regione Siciliana e ai ministeri di intervenire per questa problematica, e finalmente le nostre richieste sono state accolte”, ha detto il sindaco delle isole Pelagie, Filippo Mannino.