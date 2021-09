Dalla Regione mezzo milione per restaurare il municipio di Licata

556.000 euro sono stati stanziati, nel corso della seduta di ieri sera, 29 settembre, dalla Giunta Regionale di Governo, guidata dal Presidente Nello Musumeci, per i lavori di manutenzione e restauro del municipio di Licata, lo splendido palazzo Liberty di inizio ‘900, edificato su progetto di Ernesto Basile.

Lo ha annunciato, il sindaco Pino Galanti che ha ringraziato il Presidente Musumeci. “Sono orgoglioso – dice il sindaco – del rapporto di amicizia e profonda stima che mi lega al Presidente della Regione, e lo ringrazio pubblicamente per un impegno che proprio qui, in Piazza Progresso davanti al Palazzo di Città, aveva preso nel 2019, in occasione di una sua visita a Licata. Il municipio di Licata è uno straordinario esempio del Liberty siciliano firmato da Ernesto Basile, ma necessita di urgenti interventi di ripristino e restauro. Nei giorni scorsi, in occasione della visita a Licata, il presidente Musumeci ha ribadito l’impegno che aveva preso con la città nel 2019, e ieri sera sono stanziati i fondi che ci consentiranno di restituire il Palazzo di Città agli antichi splendori”.