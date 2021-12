Ravanusa, un milione dalla Regione. D’Angelo: “Servono dai 10 ai 15 milioni di euro”

La Regione Siciliana ha destinato un milione di euro per la ricostruzione della dell’area devastata dall’esplosione a Ravanusa. Dopo le polemiche degli scorsi giorni per la raccolta fondi promossa dalla Regione. “So quanto sia difficile trovare risorse in un bilancio ingessato come il nostro – ha detto Giusi Savarino, prima firmataria dell’emendamento approvato in commissione – ma questo è un segnale immediato di cui Ravanusa ha bisogno per risollevarsi”. Le risorse per Ravanusa sono state trovate, tagliando un milione dal fondo destinato ai comuni del Catanese per l’emergenza dovuta alla cenere vulcanica.

Nel frattempo il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, ieri pomeriggio, ha incontrato gli sfollati di via Trilussa e dintorni. Ci sono edifici andati completamente persi, totalmente inagibili, ma altri che potranno essere recuperati con la manutenzione. “Ci sono danni che vanno dai 10 ai 15 milioni di euro per la ricostruzione. Bisognerà programmare gli interventi da attuare. Possibile che gli sfollati non potranno più tornare nelle loro case, in quel quartiere, e quindi si dovranno spostare in un’altra zona del paese”.