Dalla norcineria ai mega taglieri di carne: Il Boccon Divino Bistrot si rinnova

Un ristorante al passo coi tempi, dal menù variegato, dove il cliente può spaziare tra piatti tradizionali a base di pesce, carne italiana, panini gourmet e un’ampia cantina di vini regionali che racchiude tutto lo spirito di chi lavora in cucina. Tutto questo è Il Boccon Divino Bistrot che, per volontà dei proprietari, rinnova il menù con l’obiettivo di recuperare la materia prima di qualità del suo rinomato ristorante, (all’interno del quale ci sono perfino i tavolini in un affascinate ipogeo) in modo tale da offrire ai clienti piatti sempre di eccellente qualità ma ad un prezzo accessibile a tutti. Tra gli antipasti davvero stuzzicanti la Selezione di Crudi e Cotti, Scampo, cocktail di gamberi, tris di affumicati, arancinette di pesce, ostrica, crostino di alici marinate, gambero marinato agli agrumi di Sicilia. Non manca la “Caponata di Pesce Spada” e la “Millefoglie di Melanzane”. Tra le novità La Norcineria, ovvero, taglieri di salumi e formaggi della tradizione italiana, dove spicca “Il gran tagliere Boccondivino” fatto di gran misto di formaggi e salumi, suino nero dei Nebrodi, vere eccellenze siciliane. La Pinza all’italiana, con mozzarella di bufala, mortadella, pistacchio, salmone affumicato, rucola, philadelphia. Ma anche le “Insalatone”. I piatti di pesce come lo “Spiedino di involtini di pesce spada agli agrumi di Sicilia”, il “Tonno rosso pinna gialla scottato con pepe rosso e menta”, la “Tagliata di Tonno alla mediterranea” e la classica frittura di pesce. Ma è sulla carne che il Boccon Divino si distingue. Si parte dalla “Costata di manzo in bellavista e verdure grigliate” scottona, entrecòte, involtini alla messinese, hamburger, arrosticini (tutto servito con verdure grigliate e patatine steak house). Ma gli amanti della carne possono scegliere il “Tagliere boccodivino”: scottona, angus, involtini messinese, hamburger di chianina, arrosticini, fonduta di cheddar, polpette di scottona ripiene di formaggio, salsiccia di maiale (tutto servito con patatine steak house, verdure grigliate, patate a forno dello chef). Insomma, in attesa delle tiepide serate primaverili e della prossima estate , quando sarà possibile cenare e pranzare nei tavoli posizionati all’aperto nella piazzetta, non resta che provare di persona a cominciare da questo fine settimana.