Dalla nave quarantena sbarcati 106 migranti. Al porto giunte altre 184 persone

La nave “Moby Zazà” questa mattina è entrata al porto di Porto Empedocle, per far sbarcare 106 migranti, che hanno terminato la quarantena e all’esito dei tamponi risultati negativi. Saranno trasferiti in un’altra struttura.

Nel frattempo, sempre al porto empedoclino, con le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera, e con il traghetto proveniente da Lampedusa, sono giunte altre decine di persone.

Con la prima motovedetta 49 migranti, con la seconda altri 49, e con la nave 86. In totale sono sbarcati 184 migranti alloggiati in diverse strutture di accoglienza.