Dalla Cracovia a Grotte, un gruppo di profughi arriva in provincia

Un gruppo di ucraini arriveranno questa sera, 15 marzo, dalla Cracovia a Palermo e poi da lì giungeranno a Grotte dove ad attenderli ci sarà un appartamento autonomo messo a disposizione dal comune. Si tratta di sei persone: Iryna 39 anni, Liudmyla 46 anni, Nadia 67 anni, Valentyna 67 anni, Valdyslav 8 anni, e il piccolissimo Dmytro di appena 1 anno e 6 mesi. “Accolta la richiesta urgente, dai miei canali ucraini, per trarre in salvo da una delle città bombardate un gruppo di persone in seria difficoltà”, dice Beniamino Biondi , al quale è stato affidato l’incarico di reperire in Sicilia medicine , e posti letto per i rifugiati. “Con mezzi di fortuna, da soli- continua- sono riusciti a raggiungere il confine polacco, e da lì ho speditamente organizzato il viaggio verso la Sicilia, sostenendo personalmente le spese dei biglietti aerei. Questa sera saranno accolti dalla comunità di Grotte, alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni, certo dell’impegno che ognuno spenderà in favore di queste persone per i loro bisogni. Ringrazio il Sindaco, Alfonso Provvidenza, che ha offerto la sua immediata disponibilità, agendo in tempi strettissimi per organizzare l’accoglienza.”