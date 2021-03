“Dal testo al documentario” giovani studenti a caccia di fonti storiche

L’insegnamento e l’apprendimento della storia contribuiscono all’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. Per i giovanissimi importante è conoscere il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, a far usare con metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, a far apprezzare il loro valore di beni culturali. In tal modo l’educazione al patrimonio culturale fornisce un contributo fondamentale alla cittadinanza attiva. Ed è proprio quello che si sta facendo al plesso Federico II dell’istituto Rita Levi Montalcini, al villaggio Mosè di Agrigento , diretto da Luigi Costanza, dove si sta portando avanti il progetto PON “DAL TESTO AL DOCUMENTARIO”. Sotto la guida del docente tutor Rosalinda Greco e del docente esperto, Romina Sutera , alcuni studenti realizzeranno un documentario di natura storico-archeologica. “Il progetto – spiegano Greco e Sutera- si pone come obiettivi generali il consolidamento delle competenze linguistiche di base, attraverso la stesura della sceneggiatura di un documentario, l’acquisizione di termini specifici del linguaggio cinematografico e il miglioramento delle capacità di lavoro in gruppo e, quindi il potenziamento delle capacità organizzative. Tra le finalità l’incremento della motivazione allo studio, sviluppo delle capacità relazionali, rinforzo della propria autostima.” I ragazzi saranno una sorta di giornalisti e archeologi che andranno alla scoperta delle fonti che hanno fatto la storia di Agrigento. Andranno alla scoperta anche dei nomi di vie e quartieri per capire come ci si è arrivati, perché quella denominazione. Insomma , riconoscere ed esplorare le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Ecco gli alunni “protagonisti” del progetto: Salvatore Amato, Giulio Buggea, Stefania Cacciatore, Mario Calzolari, Matteo Cipolla , Elena Gentiluomo, Alessio Lo Presti, Silvia Musicò Gaspare Puma, Salvatore Contino , Barbara Vella, Damiano Miccichè , Sofia Montante, Elisa Monteleone, Calogero Russello, Flavio Rizzo, Giada Iacono , Aurora Uttilla , Greta Arcidiacono e Giovanni Peluso.