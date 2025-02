CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

Uscito nelle sale lo scorso 12 febbraio, oggi ad Agrigento esce il film Captain America: Brave New World,quarto capitolo della saga dedicata al celebre supereroe della Marvel, diretto da Julius Onah. Il film segna il debutto di Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson come nuovo Captain America, dopo gli eventi della miniserie “The Falcon and the Winter Soldier”. Accanto a lui, un cast stellare che include Harrison Ford nel ruolo del Presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler e Tim Blake Nelson. Ford subentra nel ruolo di Ross, precedentemente interpretato dal compianto William Hurt.

La storia si sviluppa attorno a Sam Wilson, il nuovo Captain America, che si trova coinvolto in un incidente internazionale di vasta portata. Mentre cerca di svelare le motivazioni dietro un complotto globale, Wilson collabora con il Presidente Thaddeus Ross. La trama esplora temi di eredità, lavoro di squadra e riunione familiare, mettendo in luce gli sforzi di Wilson per onorare l’eredità di Steve Rogers e le iniziative del Presidente Ross per riunire gli Avengers, affrontando al contempo le tensioni con la figlia, la Dottoressa Betty Ross.

“Captain America: Brave New World” ha ricevuto un’accoglienza mista da parte della critica. Alcuni recensori hanno apprezzato l’integrazione di temi socio-politici attuali e le solide performance del cast, in particolare la chimica tra Anthony Mackie e Danny Ramirez. Tuttavia, altri hanno criticato la prevedibilità della trama e la mancanza di innovazione rispetto ai precedenti capitoli della saga. In Italia, la stampa ha evidenziato come il film, pur avendo ambizioni sane, risulti prevedibile e sterile, incapace di risollevare la Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe. Nonostante le critiche, il film ha ottenuto buoni risultati al botteghino sia negli Stati Uniti che a livello mondiale, superando le aspettative iniziali.

PUDDINGTON IN PERU’

Paddington in Perù è il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata al celebre orsetto creato da Michael Bond. Diretto da Dougal Wilson, al suo esordio nel lungometraggio, il film vede il ritorno di Ben Whishaw come voce di Paddington, affiancato da Hugh Bonneville, Emily Mortimer (che sostituisce Sally Hawkins nel ruolo della signora Brown), Olivia Colman, Antonio Banderas e Julie Walters. La pellicola è distribuita da Eagle Pictures e prodotta da StudioCanal, Columbia Pictures, Kinoshita Group e Heyday Films.

La trama segue Paddington e la famiglia Brown in un viaggio verso il Perù, paese natale dell’orsetto, per visitare l’anziana zia Lucy nella casa di riposo per orsi. Al loro arrivo, scoprono che zia Lucy è misteriosamente scomparsa, il che li spinge a intraprendere un’avventura attraverso l’Amazzonia per ritrovarla. Durante il percorso, incontrano personaggi pittoreschi, tra cui il capitano di battello Hunter Cabot, interpretato da Antonio Banderas, e sua figlia Gina, interpretata da Carla To.

Il film è stato accolto positivamente dalla critica italiana, che lo ha apprezzato per il fatto che è “quasi un racconto di formazione”, in cui Paddington affronta un viaggio alla ricerca delle proprie radici, esplorando il tema della famiglia e dell’identità. Nello stesso tempo è considerato “il film per ragazzi perfetto”, lodando la semplicità della trama e l’esecuzione impeccabile che ricorda un “Indiana Jones per bambini”.

Effettivamente è un film che va elogiato per la capacità del film di combinare poesia, grazia e amore, culminando in un finale emotivamente significativo che contrasta con la xenofobia e l’intolleranza odierne.

“Paddington in Perù” è un’avventura emozionante e commovente che mantiene intatto lo spirito dei precedenti capitoli, offrendo una storia ricca di buoni sentimenti, umorismo e scenari esotici. Un film adatto a tutta la famiglia, capace di toccare il cuore di grandi e piccini.

Captain America è al Cinema Concordia di Agrigento, orario degli spettacoli: 18.00, 20.15, 22.30

Puddington in Perù è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento, orario degli spettacoli: 18.30, 20.30, 22.30

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp