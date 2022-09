Dal Simbolotto alla Smorfia Napoletana, 4 curiosità sul Gioco del Lotto

Il Gioco del Lotto continua ad appassionare moltissimi italiani: quello di compilare la schedina e tentare la fortuna è un passatempo che possiamo ormai considerare storico nel nostro Paese. Bisogna comunque prestare attenzione e porsi dei limiti, in modo da non far insorgere problematiche.

Fatta questa doverosa precisazione, andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sul Gioco del Lotto: dalle ultime novità uscite ai metodi adottati dagli italiani per scegliere i numeri da inserire nella schedina.

#1 Il Simbolotto: un’occasione in più per vincere

Da qualche anno è stata introdotta una novità nella schedina: il Simbolotto. Si tratta di un’opzione di gioco extra, gratuita per tutti, che permette di concorrere alla vincita di ulteriori premi. Il suo funzionamento è molto semplice. Se la giocata viene effettuata sulla ruota specifica abbinata al Simbolotto (che cambia ogni mese), viene assegnata in automatico una combinazione di 5 simboli. Subito dopo le estrazioni ufficiali del Lotto, viene effettuato anche il sorteggio dei 5 simboli vincenti e si ha la possibilità di vincere un premio. Il valore di quest’ultimo dipende dal numero di simboli vincenti presenti nel proprio scontrino e dall’importo della giocata al Lotto.

#2 Smorfia Napoletana: il metodo preferito per la scelta dei numeri

Il metodo ancora oggi più diffuso in Italia tra i giocatori del Lotto per scegliere i numeri da inserire nella propria schedina è quello che si rifà ai simbolismi associati a cifre della famosa Smorfia Napoletana. Sebbene alcuni giocatori preferiscano adottare strategie basate sulla statistica, pur consapevoli del fatto che non esiste un trucco che consenta di ottenere una vincita certa al Lotto, la Smorfia Napoletana è ancora un punto di riferimento per molti. Quando si è indecisi sui numeri da giocare, si va a consultare proprio questa che associa ad ogni simbolo una determinata cifra compresa tra 1 e 90.

#3 La storia del Lotto: un gioco dalle origini antiche

In molti non lo sanno, ma il Lotto vanta origini davvero antiche nel nostro Paese. Sembra infatti che le primissime forme di questo gioco risalgano al 1500. Naturalmente, con il passare del tempo il Lotto si è evoluto avvicinandosi sempre di più alle caratteristiche che lo contraddistinguono ancora oggi. Si tratta però di un gioco antico, che è riuscito a superare diversi secoli.

#4 Il Lotto online: la novità della schedina virtuale

Tra le novità del Gioco del Lotto è doveroso infine menzionare la schedina virtuale. Al giorno d’oggi tutti gli appassionati hanno la possibilità di effettuare la propria giocata direttamente online, all’interno del portale ufficiale di gioco, degli altri rivenditori concessionari autorizzati ADM e persino sull’applicazione per smartphone My Lotteries. Anche il Lotto si è dunque adeguato ai tempi che cambiano e sembra proprio che la versione virtuale piaccia parecchio nel nostro Paese: sono sempre di più coloro che giocano online.