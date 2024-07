Viviamo in un’epoca sempre più digitalizzata, dove molte delle nostre attività quotidiane si sono spostate su internet e tra queste è compreso il commercio. L’evoluzione a cui siamo andati incontro, in un periodo così breve, ha reso imperativo che moltissime realtà seguissero questo cambiamento, adattandosi.

È molto importante, infatti, che le aziende siano online, con un e-commerce se si occupano di vendita, perlomeno con un sito a loro dedicato per le informazioni importanti su chi sono, cosa fanno e come contattarli.

Per quanto possa sembrare un passaggio semplice, perché computer e rete sono accessibili a tutti, non è in realtà qualcosa da prendere sottogamba. Riuscire a rendere la propria immagine al meglio nell’enorme vetrina del web è qualcosa che necessita di conoscenze e competenze.

Esiste una specifica figura professionale in grado di gestirla, che può essere di supporto sia a distanza ma che risulta più efficace se presente nella stessa città.

Chi lavora nella capitale della moda, ad esempio, potrà decidere di affidare l’ottimizzazione del sito web a un servizio di SEO Milano. In questo modo, si ha la possibilità di confrontarsi con professionisti qualificati in possesso di conoscenze specifiche sul funzionamento dei motori di ricerca e riuscire a competere nell’ampio mercato di internet.

Nell’articolo che segue cercheremo di dare un quadro chiaro del perché sia importante occuparsi della propria presenza sulla rete, sia per aziende che per liberi professionisti, e di come un SEO Specialist può essere di grande aiuto in questo.

Cambiamento nel comportamento d’acquisto: chi è il consumatore del 2024

Il commercio ha cambiato le sue dinamiche da qualche anno e questo è stato il risultato di un mutamento nella società e nelle persone. Ad essersi evoluti in tal senso sono stati principalmente i consumatori, che di fronte a un nuovo stile di vita hanno sviluppato ulteriori necessità.

Prima fra tutte è la comodità: ciò che viene ricercato è l’opportunità di fare shopping da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata.

Gli impegni sono molti, gli orari spesso non coincidono con quelli di apertura dei negozi e degli uffici, per questo l’aver modo di accedere a certi servizi con nessuna restrizione ha portato moltissime persone a preferire la modalità web.

L’accessibilità, poi, è un altro elemento fondamentale che ha spinto al cambiamento. Grazie a internet non esiste più la barriera fisica, ma si può acquistare da qualsiasi punto del mondo.

Ciò viene incontro alle esigenze di chi desidera accedere a determinati prodotti o marchi che nella sua città non si trovano. A questo aspetto si collega l’ultimo beneficio che i nuovi consumatori hanno dall’acquisto online: quello della varietà e dell’originalità.

Le scelte sono ampiamente maggiori, le offerte numerose e la gamma di prodotti e servizi disponibili perciò più ampia. Ciò permette agli utenti di trovare sempre quello di cui hanno bisogno, soddisfacendo le esigenze più critiche.

Dal tradizionale al digitale: i vantaggi di avere un ecommerce

Abbiamo finora parlato dei vantaggi per l’acquirente, che lo hanno portato a preferire le modalità web di acquisto, ma spostare il mercato sulla rete non soddisfa solo i loro bisogni. I benefici sono altresì a favore dell’azienda stessa.

Uno dei più evidenti è la possibilità di raggiungere un vasto pubblico globale con facilità, senza dover aprire punti vendita fisici in diverse località. Questo superamento delle barriere geografiche è una risorsa fondamentale per sfruttare le opportunità di business internazionali.

La flessibilità di lavoro è un altro punto chiave, poiché un e-commerce consente di gestire l’attività da qualsiasi luogo, purché si disponga di una connessione Internet.

È una caratteristica che non si limita alle attività commerciali, ma che ha reso possibile l’abbraccio diffuso dello stile di lavoro remoto in tutti i settori, permettendo a individui e aziende di gestire le proprie attività da qualsiasi parte del mondo.

Per chi ha necessità di assumere dipendenti, per portare avanti la propria attività, ciò si traduce nella possibilità di scegliere tra candidati anche molto lontani, dando maggiore rilevanza alle competenze di ciascuno.

L’opportunità che i clienti hanno di acquistare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 è altresì rilevante per un negozio, che non rischia il calare della clientela o la perdita a causa di limiti fisici e geografici.

Infine, la riduzione dei costi operativi è un beneficio immediato e tangibile. L’e-commerce consente infatti alle aziende di concentrare risorse finanziarie su aspetti più importanti come il marketing, lo sviluppo del prodotto e il miglioramento dell’esperienza del cliente, piuttosto che i costi di mantenimento di un negozio fisico o ufficio.

I problemi più comuni del commercio online

Da quanto detto finora possiamo sicuramente sottolineare quanto internet abbia ampliato le possibilità sia di aziende che di compratori. Ma ciò non deve eliminare l’attenzione posta alle criticità, che comunque esistono e sono di tipo differente rispetto a quelle legate a un negozio fisico.

La prima sfida è quella legata all’alta competitività. Il mercato si è infatti esteso globalmente, dando tantissime opportunità, superando i confini geografici tradizionali, ma questo vale per tutti gli store, compresi eventuali competitor.

Il consumatore medio, immerso in un mondo digitale in rapida evoluzione, è diventato inoltre diffidente e sempre di fretta, stimolato dalle diverse opportunità e consapevole che l’alta accessibilità vale anche per aziende non affidabili.

La presentazione delle informazioni deve, quindi, seguire strategie ben ponderate: l’e-commerce è importante che appaia accattivante, valido, semplice da utilizzare e, soprattutto, trasmettere fiducia in un breve lasso di tempo.

La competizione spietata e la necessità di catturare l’attenzione dell’utente in pochi secondi rendono fondamentale l’efficacia di ogni aspetto del sito, mentre la trasparenza nelle transazioni e la chiarezza nelle informazioni diventano imperativi per superare la diffidenza delle persone.

In questo scenario, per risolvere con successo tutti questi problemi e posizionarsi efficacemente nel mercato di riferimento, diventa essenziale affidarsi perciò alla consulenza di un SEO Specialist.

Consulente SEO: chi è e perché è fondamentale

L’alta digitalizzazione del mondo attuale ha portato alla creazione di nuove figure professionali e, tra queste, spicca in particolare quello del SEO Specialist.

Si tratta di un esperto che si occupa di ottimizzare il sito, ovvero renderlo qualitativamente eccellente, assicurando che raggiunga posizioni di rilievo nei motori di ricerca tramite l’utilizzo di parole chiave.

In altri termini, un cliente medio che cerca un determinato tipo di prodotto scriverà delle parole di riferimento (ad esempio “scarpe da ginnastica”) nella barra di ricerca di Google o motori simili.

L’ordine con cui quest’ultimo presenterà i risultati dipendono da molte caratteristiche, che vengono analizzate da un algoritmo. Chi effettua la ricerca sarà ovviamente più attratto dai primi risultati ed è per questo che, per riuscire a vincere la competitività, le aziende devono mirare a migliorare la propria posizione su queste ricerche.

Il SEO Specialist conosce gli algoritmi e sa quali strategie applicare affinché il sito di cui si occupa venga valutato positivamente da Google e simili.

In un panorama competitivo dove la visibilità online è cruciale, quindi, il consulente SEO diventa un alleato indispensabile per garantire che anche il sito più ben progettato emerga nelle ricerche, attragga visite e generi conversioni.