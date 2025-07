Santa Margherita di Belìce presenta il Calendario delle Manifestazioni Estive 2025

Dal 6 luglio al 28 agosto: oltre 20 eventi per una stagione di cultura, spettacolo e identità

Santa Margherita di Belìce (AG), 4 luglio 2025 –

È ufficiale il Calendario delle Manifestazioni Estive 2025 del Comune di Santa Margherita di Belìce.

Un programma ricco e trasversale che si svilupperà dal 6 luglio al 28 agosto, con più di 20 appuntamenti tra musica, teatro, cultura, tradizione, enogastronomia e intrattenimento.

Tutti gli eventi sono interamente finanziati dalla Regione Siciliana, senza alcun costo per il Comune, nonostante il contesto di dissesto finanziario. Una scelta di visione e responsabilità che consente di offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’estate all’altezza del valore storico, culturale e turistico del territorio.

Il Comune di Santa Margherita di Belìce è il primo del territorio ad annunciare e pubblicare il proprio programma estivo.

Tra i principali appuntamenti in cartellone:

Il Festival del Gattopardo (1–3 agosto), con la prestigiosa XX edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Eventi teatrali come “La famigghia difittusa”, “Novecento” e “A tavola non si invecchia”

Format originali come “MasterChef Margheritese”, “Sogniamo insieme alla Margheritese” e “Salva la tua lingua locale, pillole di dialetto”

Iniziative musicali che spaziano dal Jazz al DJ Contest, fino al suggestivo evento “Batteristi sotto le stelle” il 7 agosto, con la straordinaria partecipazione di Angelo Spataro, batterista dei Tinturia

Eventi artistici, culturali e gastronomici che animeranno piazze, cortili e luoghi simbolo della città, trasformando Santa Margherita di Belìce in un vero palcoscenico a cielo aperto

Dichiarazione dell’Assessore al Turismo, Spettacolo e Promozione Territoriale Deborah Ciaccio:

«In un momento complesso, abbiamo scelto di non limitarci alla gestione dell’ordinario ma di investire in cultura, comunità e bellezza. Con una progettazione attenta e concreta abbiamo garantito un’estate ricca, gratuita per il Comune e carica di significato per i cittadini. Santa Margherita di Belìce sarà ancora una volta protagonista e punto di riferimento nel territorio. Questa è la dimostrazione che la buona amministrazione è possibile, anche nei momenti più difficili, quando si lavora con determinazione, serietà e amore per la propria terra.»

Un sentito ringraziamento va agli organi della Regione Siciliana, che hanno finanziato l’intero programma estivo, riconoscendo il valore della proposta culturale del Comune di Santa Margherita di Belìce.

Il calendario completo è disponibile sui canali istituzionali del Comune di Santa Margherita di Belìce.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp