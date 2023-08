Con l’assicurazione scaduta dal mese di aprile, si stava recando alla camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, per recuperare una salma e trasportarla in chiesa, a Palma di Montechiaro, in attesa dei funerali. L’autista di un carro funebre però, poco prima di raggiungere il luogo stabilito, lungo la strada statale 640, all’altezza della rotatoria “Degli Scrittori” sotto l’abitato della città dei Templi, è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, che sono coordinati dal vice questore Andrea Morreale. L’autista del carro funebre, di fatto, si stava portando a recuperare il defunto in modo del tutto irregolare. Di conseguenza il mezzo è stato posto sotto sequestro con la contestuale sanzione di circa mille euro per il titolare dell’impresa, che doveva andare a gestire il funerale, e ha dovuto in tutta fretta, trovare un secondo carro funebre.