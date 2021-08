Dal 4 al 20 agosto le domande per il social bonus regionale

L’assessore ai servizi sociali al Comune di Agrigento , comunica che da giorno 4 agosto prossimo sarà pubblicato sul sito istituzionale

www.comune.agrigento.it l’Avviso pubblico per richiedere il social bonus

regionale indirizzato ai nuclei familiari in difficoltà economiche. “ La grande novità dell’Avviso – dice Vullo- è che attraverso una convenzione tra il Comune e le attività interessate il tutto è predisposto nel bando, il social bonus può essere utilizzato dai beneficiari per l’acquisto di bombole a gas, dispositivi di sicurezza e pasti caldi.” L’Avviso sarà aperto fino al 20 agosto alle ore 12.00. Il social bonus è un provvedimento di sostegno economico sostenuto con fondi regionali ed è indirizzato alle famiglie che a causa della pandemia si trovano in gravi difficoltà economiche per l’acquisto di beni di prima necessità.

Le domande dei buoni spesa vanno presentate attraverso la piattaforma social bonus e poi consegnate direttamente negli uffici comunali nel piano terra del Palazzo di Città dove i richiedenti saranno assistiti

da 6 assistenti sociali che seguiranno tutti gli aspetti tecnici della pratica.

Inoltre, per aiutare ancora di più i cittadini che hanno scarsa dimestichezza con i mezzi informatici , grazie a una proficua collaborazione con l’Associazione “Volontari di Strada” nella sede del Viale della Vittoria, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, i volontari si metteranno a disposizione dei cittadini che necessiteranno un aiuto per la compilazione delle istanze. L’Assessore Marco Vullo, conclude che “l’impegno di questa amministrazione per le categorie fragili