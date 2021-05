Dal 10 Maggio riapertura domande per cantieri lavoro

” Dal 10 Maggio fino al 30 Maggio sarà possibile presentare domanda nei Centri per l’impiego dell’Isola, per l’inserimento nelle graduatorie dei soggetti da utilizzare nei cantieri lavoro”

Ne da notizia il Consigliere Comunale Roberta Zicari, che prosegue:

” La riapertura dei termini, originariamente prevista per il 3 Maggio, è stata prorogata di qualche giorno.

La selezione si rivolge ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 67 anni non compiuti, disoccupati o inoccupati che abbiamo sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l’impiego competente per territorio e che non risultino già inseriti nelle graduatorie del 2018.”