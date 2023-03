“Dai lavori donneschi alle donne di oggi”, nuovo percorso espositivo all’Archivio di Stato

Il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, alle 10, all’Archivio di Stato di Agrigento, sarà inaugurato un nuovo percorso espositivo dedicato al tema dell’istruzione femminile.

La mostra dal titolo “Dai lavori donneschi alle donne di oggi. Istruzione femminile e orizzonti pedagogici tra le carte d’archivio”, realizzata in collaborazione con la FIDAPA, Federazione italiana donne, arti, professioni, affari – Sezione di Agrigento, richiama l’attenzione sul tema nazionale dell’Associazione FIDAPA, per il biennio 2021-2023, Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, in rapporto agli orizzonti pedagogici e al lungo percorso dell’emancipazione femminile. Il percorso espositivo, incentrato sul lavoro manuale educativo nelle classi femminili, traccia in modo eloquente un punto di vista socio-culturale e pedagogico sulla figura della donna e invita a riflettere sul tema della discriminazione di genere anche nel settore dell’istruzione.

“La memoria storica testimoniata dagli archivi e l’impegno dell’associazionismo sul territorio si uniscono per sostenere la necessità di una sempre più diffusa e concreta formazione di qualità, che consenta a tutte le donne di essere parte attiva della vita sociale, politica, economica e culturale dei Paesi di cui fanno parte”, dicono Rossana Florio, direttore Archivio di Stato di Agrigento, e Carmelina Guarneri, Presidente FIDAPA, Federazione italiana donne, arti, professioni, affari.

Il percorso culturale sarà fruibile nella sede dell’istituto ubicata in Via Mazzini 185, fino al 30 marzo 2023, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00.

Per informazioni e prenotazioni [email protected]