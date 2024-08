Il Ritorno Infranto di Giusy Vassallo: Agrigento Viene Smontata dalle Critiche e dai Commenti

Va in giro per Via Atenea e il centro di Agrigento e rimane talmente colpita in positivo da desiderare di tornare a vivere lì. Esterna il suo entusiasmo con un post sui social, ma il risultato è un catastrofico fiume di commenti negativi. Il suo entusiasmo e quello della figlia vengono stroncati da una valanga di critiche, con commenti del tipo: “In che città sei stata?”, “Di quale Via Atenea stai parlando?”, e “Apri gli occhi.” In pratica, agrigentini esasperati e contrariati contestano le sue osservazioni e parlano male della loro stessa città.

DV: Da quanto tempo vive fuori dalla Sicilia e dove si è trasferita?

Giusy Vassallo: Vivo in Friuli Venezia Giulia, a Udine, da 23 anni. Sono andata via dalla Sicilia a 25 anni, e prima di stabilirmi qui ho vissuto in Lombardia e Piemonte.

DV: Torna spesso in Sicilia?

Giusy Vassallo: Sì, per questioni familiari rientro almeno tre volte l’anno. Ho ancora i miei affetti più cari in Sicilia, quindi cerco di tornare il più possibile. Tuttavia, fino a sabato scorso, non andavo in Via Atenea e Viale della Vittoria ad Agrigento da almeno dieci anni.

DV: Ci racconta cosa è successo sabato sera?

Giusy Vassallo: Sabato sera sono uscita con mia figlia di 21 anni per fare un giro per le strade del centro di Agrigento. Sentendo le notizie che arrivano a Udine, mi aspettavo di trovare una città piena di immondizia ovunque, ma sono rimasta piacevolmente sorpresa. Ho trovato un traffico automobilistico composto e rispettoso, strade pulite e ben organizzate, e persone altrettanto rispettose. È stato un momento incantevole, tanto che ho iniziato a considerare seriamente l’idea di tornare a vivere qui con mia figlia.

DV: È vero che sua figlia è rimasta affascinata al punto da voler trasferirsi ad Agrigento?

Giusy Vassallo: Sì, esattamente. Mia figlia, che può essere considerata una turista vera, mentre io non proprio avendo vissuto a Favara fino ai miei 20 anni, ha trovato qualcosa di magico qui. Tuttavia, dopo aver visto i commenti negativi al mio post sui social, sta rivalutando l’idea. Per lei è stato assurdo vedere i cittadini di un luogo aggredire la propria città in un post che la pubblicizzava. Le ho spiegato che probabilmente la disperazione per la mancanza di alcuni servizi ha portato le persone a essere così amareggiate.

DV: Ma cosa aveva detto di così grave da suscitare una levata di rabbia sui social?

Giusy Vassallo: Ho trovato Agrigento bella, piena di vita, pulita, con cestini per la spazzatura ovunque e in ordine. Ho visto persone gentili e amichevoli ovunque. Mi è sembrata una città degna di essere Capitale della Cultura italiana 2025.

DV: E ora cosa avete deciso?

Giusy Vassallo: Stiamo ancora valutando. Io sarei pronta a trasferirmi, ma mia figlia vuole capire meglio la situazione, anche dal punto di vista lavorativo, nei prossimi 15 giorni. Purtroppo, molte persone ci stanno sconsigliando di farlo, e questo non ci aiuta a prendere una decisione definitiva.

DV: Quindi, cosa farete?

Giusy Vassallo: Stiamo cercando di capire. Anche se gli stipendi a Udine sono di circa 1300 euro, con un affitto di 600 euro, non è il paradiso nemmeno lì. Certo, abbiamo molti servizi che qui mancano e siamo abituate a spostarci in bici o a piedi, mentre qui vedo solo macchine. C’è un problema di rispetto per l’ambiente che ci preoccupa.

DV: Non mi dica che non avete problemi d’acqua?

Giusy Vassallo: Mai avuti qui.

DV: Se decideste di trasferirvi, dove andreste a vivere?

Giusy Vassallo: Sicuramente ad Agrigento. Favara è invivibile, e mia figlia si è innamorata di Agrigento.

ECCO AGRIGENTO FOTOGRAFATA DA GIUSY VASALLO

Il commento: Penso da tempo che creare aspettative possa finire con il deludere le persone. È stato un errore investire in fiction come Makari, ambientata in un’Agrigento che non corrisponde alla realtà. Diffondere immagini splendide dei Templi per promuovere la città può generare aspettative eccessive, che spesso portano alla delusione. Al contrario, Giusy, che sentiva solo commenti negativi sulla sua città, è rimasta incantata quando l’ha vista di persona. La stessa esperienza l’ho avuta io con Torino, di cui sentivo solo critiche e che invece mi ha affascinato. Sono rimasto deluso, invece, da Parma e Bologna, che occupano da sempre le prime posizioni nelle classifiche delle città migliori d’Italia per qualità della vita. Certo, se persone come Giusy e sua figlia (gocce nel deserto) venissero invogliate a tornare, piuttosto che spinte ad andarsene per sempre, forse cominceremmo a vivere in una città migliore.