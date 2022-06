Da tempo maltratta la moglie: denunciato. Lei portata in struttura protetta

Dopo una discussione per futili motivi, ha schiaffeggiato la moglie, e non era la prima volta. Un trentacinquenne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per maltrattamenti in famiglia. La donna, invece, è stata prima affidata alle cure del personale medico del 118, poi, in via precauzionale, allontanata dalla casa coniugale, e collocata in una struttura protetta, per donne vittime di violenza.

E’ accaduto tutto nella mattinata del 2 giugno nelle vicinanze della via Esseneto, ad Agrigento. Sono stati alcuni vicini di casa della coppia, allarmati dal trambusto, a richiedere al 112 l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della sezione Volanti della Questura, una volta giunti sul posto, grazie ad una veloce attività investigativa, sono riusciti a raccogliere i racconti di mesi di maltrattamenti in famiglia, che la donna suo malgrado ha vissuto.

Quindi hanno avviato l’iter del “codice rosso”. Un iter che serve, naturalmente, a proteggere la donna-vittima di violenze.