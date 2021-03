Da sabato Raffadali non è più zona rossa, il sindaco: “scuole chiuse per tre giorni per evitare di vanificare gli sforzi”.

Da sabato 27 marzo scorso Raffadali non è più in zona Rossa. “La situazione migliora a passi lenti” dice il sindaco, Silvio Cuffaro che continua “purtroppo il virus è presente nel nostro territorio ancora in maniera importante. Ricordo che con la zona arancione i bar e i ristoranti hanno il consenso per decreto (nella domenica e nei festivi) di provvedere al domicilio, e che, inoltre, è consentito l’asporto.” Dal report dell’Asp il totale degli attuali positivi a Raffadali è di 94. Il primo cittadino Cuffaro ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole da ieri e fino a domani “per evitare che questi tre giorni – afferma- vanifichino gli sforzi fatti mettendoci a rischio di ulteriori contagi. Continueremo con la didattica a distanza. Ho sempre pensato che la scuola è un luogo poco sicuro, soprattutto con la variante inglese, basta un bambino positivo per contagiare il virus ad altri venti compagni di classe e nel giro di qualche giorno avere venti famiglie integralmente colpite dal covid. Salvo nuova emergenza si ritornerà a scuola giorno 8 aprile.” Silvio Cuffaro, poi, chiede alle autorità preposte di istituire un centro vaccinale a Raffadali: “I locali ci sono e siamo nelle condizioni di adeguarli e metterli a disposizione” .