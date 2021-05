Da oggi gli anni persi non saranno più un problema!

Facciamo una piccola prova di memoria. Proviamo per un istante a far tornare indietro le lancette dei nostri orologi mentali fino a quando avevamo meno di 18 anni, la maturità era ancora una sorta di lontano miraggio e sedevamo tra i banchi di scuola tra compagni di classe, professori ed ore di lezione.

Ecco, i compagni di classe, quanti di loro abbiano “salutato” durante i nostri anni di scuola? Quanti di questi, magari dopo più di una bocciatura, hanno deciso di mettere la parola “fine” al loro percorso di studi? Se ci si ferma a riflettere un momento la cifra potrebbe sorprenderci anche perché la si può “estendere”, più o meno tranquillamente, alle scuole medie oppure all’università.

Questo è quello che si può definire “dispersione scolastica”, ma cosa succede a tutti quelli che hanno deciso di abbandonare questo loro percorso? Sicuramente si sono trovati particolarmente svantaggiati nel mondo del lavoro perché, sempre più mestieri, richiedono almeno il diploma di maturità tra i requisiti essenziali.

Oltre a questo, la storia si ripete anche nel caso dei concorsi pubblici e così via. I motivi che portano a questo genere di spiacevole situazione possono essere molteplici, scelta errata dell’istituto, difficoltà nel contesto famigliare, necessità di portare prima dei soldi a casa, delusioni, frustrazioni sui libri e così via. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ovviamente, per ovviare un po’ a questo fenomeno, sono state istituite delle scuole serali o dei corsi universitari appositi per i lavoratori, ma anche questa soluzione non è esente da alcune problematiche. Infatti è davvero dura per gli studenti lavoratori rimettersi alla sera sul banco di scuola, prepararsi per le verifiche, studiare in maniera costante e recuperare gli anni persi fino all’esame.

Che cosa fare a questo punto? Sicuramente una buona opzione consiste nel seguire un metodo innovativo, pratico e smart

Grazie alle sedi d’esame sparse in tutta Italia e ad un sistema che abbraccia sia le università che tutti i tipi di licei, inclusi gli istituti per l’avviamento professionale, è dunque possibile diplomarsi in un solo anno e conseguire la laurea in due per poter dare una svolta alla propria vita, alla crescita personale ed al futuro lavorativo.

Con il sistema della formazione a distanza (F.A.D.) ed i tutor certificati, agli studenti viene richiesto solo un po’ di tempo e buona volontà assieme ad un computer con una buona connessione ad Internet ed una webcam per seguire da dove si preferisce le lezioni ed i corsi.

In questa maniera è dunque possibile ridurre più che sensibilmente i tempi e raggiungere più in fretta i traguardi che si erano prefissati!

