Il numero europeo per le emergenze raccoglierà le richieste di soccorso dei numeri “113” – “112” – “115” e “118”.

Tutte le telefonate saranno gestite dal CUR, Centro Unico di Risposta, che valuterà e smisterà le richieste per competenze e territorialità.

I vecchi numeri di emergenza continueranno ad essere attivi pur transitando per la CUR che provvederà alla loro traslazione.

Agrigento, 21 maggio 2019

#essercisempre #poliziadistato #112nue