I giovanissimi atleti atleti di Licata Sofia Bonvissuto e Salvatore Licata tra i protagonisti del Palio dei Comuni, nella staffetta 12×200 allo Stadio Olimpico di Roma, durante il prestigioso Golden Gala Pietro Mennea, tappa della Diamond League. Erano accompagnati dal loro allenatore, Giuseppe Santamaria, “Un’esperienza indimenticabile per i nostri giovani talenti, che hanno corso su una delle piste più iconiche al mondo, accanto a coetanei provenienti da tutta Italia. Emozione, impegno e passione: questo è il futuro dell’atletica!”, dicono i dirigenti di Ads Atletica di Licata. Il Palio dei Comuni 2025, disputato il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma in apertura del Golden Gala Pietro Mennea, ha rappresentato un momento di grande valore sportivo, educativo e sociale per la rappresentativa siciliana. La squadra, composta da 12 giovani atleti (sei ragazze e sei ragazzi nati tra il 2011 e il 2013), ha gareggiato con determinazione nella staffetta 12×200 metri, sfiorando l’accesso alla finale e confermando la vitalità del movimento giovanile isolano.La formazione siciliana ha chiuso la propria batteria al secondo posto con un tempo di 6:04, a soli quattro secondi dalla qualificazione alla finale (tempo limite 6:00). Oltre al risultato cronometrico, ciò che emerge è la forza del gruppo e il valore educativo dell’esperienza: i ragazzi hanno vissuto momenti di condivisione, amicizia e confronto con coetanei di tutta Italia, rafforzando lo spirito di squadra e la passione per l’atletica leggera.

Gli atleti selezionati provenivano da tutte le province siciliane, a testimonianza di un movimento diffuso e inclusivo:

Fatima Ben El Haj (Ragusa)

Emmanuel Sorce (Ragusa)

Daria Brancaleone (Siracusa)

Emmanuele Trattaro (Siracusa)

Sofia Bonvissuto (Agrigento)

Salvatore Licata (Agrigento)

Mariangela Costa (Messina)

Ettore Giuffrida (Messina)

Salvatore Croce Ferrigno (Caltanissetta)

Il team è stato seguito dallo staff tecnico guidato da Gianni Melluzzo, promotore del progetto, insieme a Salvo Pisana (Fiduciario Tecnico Regionale) e Yuri Floriani (Responsabile Mezzofondo), con il supporto organizzativo di ANCI Sicilia. Il Palio dei Comuni è una delle manifestazioni più partecipate dell’atletica giovanile italiana: oltre 1000 ragazzi da tutta la Penisola si sono sfidati in pista, vivendo l’emozione di correre nello stadio simbolo dell’atletica italiana e internazionale, a pochi passi dai grandi campioni del Golden Gala. Solo nove squadre hanno raggiunto la finale, vinta da Foligno con il tempo di 5:34.06, seguita da Firenze e Infernetto. Già si guarda ai prossimi appuntamenti, come il Cross Country di Glasgow in dicembre.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp