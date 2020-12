Dà in escandescenze in ospedale, polizia riporta la calma

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, per la presenza di un giovane, il quale, sotto gli effetti di qualcosa, è andato in escandescenze. “Mi sento male, devo entrare”. Una volta visitato non aveva nulla.

Poco più tardi, non soddisfatto del trattamento, senza mascherina, ha cercato nuovamente di entrare nella sala dei medici. Ad evitare il peggio i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

L’uomo si sarebbe sentito male all’interno della sua abitazione. Quindi ha raggiunto il pronto soccorso, per una visita di controllo, al termine della quale, non è stato riscontrato nulla di grave. Quindi il personale medico ha invitato il paziente a tornare a casa.

Il soggetto per nulla d’accordo, è andato in escandescenze, cominciando ad inveire contro i presenti. Sul posto sono accorse due pattuglie delle Volanti. Gli agenti, manganelli alla mano, sono entrati nella struttura, e in poco tempo hanno ripristinato la calma. Alla vista degli uomini in divisa, infatti, l’individuo si è calmato.