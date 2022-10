Da Favara a Palermo in bici per venerare Santa Rosalia.

Hanno percorso 137 chilometri i ciclisti dell’associazione ASD Team Road di Favara, presieduta da Gerlando Luparello, che domenica si sono recati in pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia al Monte Pellegrino.

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, l’associazione ha festeggiato dieci annidi attività, coronando il sogno di raggiungere Palermo in bici.

Nel numeroso gruppo erano anche presenti due veterani dell’associazione: i signori Villa e Cucchiara, rispettivamente di 75 anni e 67 anni.

Come da tradizione la giornata si conclude con un meritato pranzo a base di pesce, in un locale del posto.