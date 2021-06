Da Falcone opere e fondi per la provincia agrigentina

L’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Marco Falcone, ha predisposto un programma di interventi per la viabilità e per i presidi di legalità, con relativa copertura finanziaria, che interessano anche la provincia agrigentina. In particolare si tratta di opere, per 10 milioni di euro, su strade comunali afferenti l’intervento sulle strade statali 121 – 189 Palermo Agrigento nel tratto tra Bolognetta e Bivio Manganaro. Poi al Comune di Santa Elisabetta 2 milioni e 200mila euro per la manutenzione straordinaria della locale caserma. Ed infine, al Comune di Raffadali 1 milione e 583mila euro per il progetto di completamento, tramite la realizzazione di 4 alloggi, della caserma dei Carabinieri.

In proposito il deputato regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, esprimono apprezzamento a seguito di quanto disposto dall’assessore Falcone. “L’assessore Marco Falcone – aggiungono Gallo e La Rocca Ruvolo– si è sempre dimostrato pronto a condividere e sostenere le nostre istanze legate al territorio agrigentino. Forza Italia, come forza di governo, testimonia ancora una volta l’impegno concreto a fronte delle necessità locali, nel contesto dell’obiettivo, tra l’altro, di promuovere iniziative infrastrutturali come volano di indotto, occupazione e sviluppo economico dei territori, nell’ambito di un tracciato costante di attenzione e di responsabilità politica”.