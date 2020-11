Da domani in distribuzione i buoni spesa

AGRIGENTO. Si rimette in moto la macchina della solidarietà del Comune di Agrigento. Ad annunciarlo questa mattina è stato l’assessore comunale alla solidarietà sociale il quale, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato che da oggi sono in distribuzione i buoni spesa per un importo totale di 300 mila euro da spendersi entro il 31 dicembre. Già domattina verrà pubblicato il nuovo avviso per nuovi buoni spesa da spendere nelle attività commerciali convenzionate. Com’è evidente si potrebbe fare anche un avviso al mese o quasi.

E ancora, la precedente amministrazione aveva ricevuto un finanziamento di 100 mila euro dall’associazione Terzo Pilastro. Ma il settore della solidarietà non è riuscito a predisporre in tempo gli atti che scadevano il 15 novembre. L’assessore Vullo ha rintracciato il prof. Cusumano dell’associazione Terzo Pilastro, che domani sarà presente al Comune, ottenendo una proroga dei tempi fino al 31 dicembre 2020. Quindi si tratta di un nuovo finanziamento che, tra l’altro, non tiene conto di alcuni parametri previsti negli altri buoni spesa.

“Questo assessorato – ha detto l’assessore Vullo – sta lavorando concretamente per venire incontro alle esigenze dei poveri tradizionali, ma anche con i nuovi poveri, un fenomeno in crescita ormai del 120 %. Ma vogliamo anche creare un banco alimentare unico per la città, per dare la possibilità agli imprenditori locali, ma anche alle grandi aziende nazionali titolari di grandi marche, per contribuire a creare risorse da distribuire ai più poveri”.

Per accedere a questi servizi occorre registrarsi sul sito del Comune sulla piattaforma “Social Bonus”. Lì bisogna predisporre una istanza telematica da stampare e inviare alla mail servizio.protocolo@ comune.agrigento.it. Per qualsiasi chiarimento si può chiamare il numero 0922 – 590285.