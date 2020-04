Da Coldiretti una donazione di prodotti agrigentini – VIDEO

Ignazio Gibiino, presidente per ls Provincia di Agrigento di Coldiretti, stamani ha consegnato pasta, formaggi e tanto altro alla protezione civile che li ha portati alla Mensa della Solidarietà. Inoltre insieme al consigliere ecclesiastico, Don Angelo Gambino, è stato donato un assegno dei fondi raccolti grazie alla spesa sospesa per acquistare beni di prima necessità per i piccoli. I lavori sono stati organizzati dal direttore Giuseppe Miccichè con il coordinatore di Campagna Amica, Francesco Casciaro. IL VIDEO