Da Agrigento con furore: Filippo e Giorgio Sorce al Pizza Expo di Las Vegas

Da Agrigento con furore: Filippo e Giorgio Sorce, i titolari di “Sitari” al Pizza Expo di Las Vegas dove si tiene l’International Pizza Challenge, il Campionato Mondiale in terra americana che richiama migliaia di pizzaioli da ogni parte del mondo. Le gare sono in programma il 21, 22 e 23 marzo prossimi. Filippo e Giorgio hanno già pronte le valigie, partiranno il prossimo 18 marzo.Parteciperanno nella categoria pizza tradizionale e non. Per la prima porteranno “U Cuddiruni”, per la seconda la pizza “Sitari” con fiordatte, tartare di manzo modicano, maionese al cappero di salina, misticanza, insalatine, tuorlo d’uovo marinato grattugiato. E , poi, la piazza “Sciavurusa” con crema di piselli, fior di latte, prosciutto cotto, carciofi alla griglia, fonduta, provola affumicata delle madonie. Tutto inizia nel 2018, quando i Sitari presero parte alla trasmissione “Il boss delle pizze”, poi la pandemia e adesso i due cugini sono stati selezionati per partecipare al campionato mondiale. “Da quando abbiamo aperto al nostra attività sono trascorsi 9 anni- raccontano Giorgio e Filippo– e siamo già arrivati a questo punto. Stiamo puntando su questo tipo di lavoro che ci sta dando tante soddisfazioni, anche sul nostro territorio. Per noi partecipare è già una vittoria”.