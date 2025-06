Ancora una bandierina per EgoGreen: quattro tappe, un’unica direzione – VIDEO

AGRIGENTO-SIRACUSA – È stato un fine settimana all’insegna della crescita e della vicinanza al territorio quello appena trascorso per EgoGreen, l’azienda di energia guidata dall’imprenditore Marcello Giavarini. Quattro inaugurazioni in tre giorni, da Agrigento a Siracusa, che raccontano un impegno concreto e costante nel radicare un modello di energia più vicina, sostenibile e condivisa.

Venerdì 6 giugno il taglio del nastro nella nuova sede direzionale di Agrigento, sul centralissimo Viale della Vittoria. Un’apertura importante, nel cuore della Capitale Italiana della Cultura 2025, che rappresenta un punto di riferimento operativo e simbolico per l’intero territorio.

Sabato doppia tappa nei paesi dell’entroterra: a Raffadali, in via Nazionale 24, e a Palma di Montechiaro, in via Fiume d’Italia, hanno preso vita due nuovi EgoPoint, sportelli di consulenza e assistenza pensati per essere a portata di comunità.

Domenica, infine, la chiusura in bellezza: Siracusa ha accolto con entusiasmo l’apertura della nuova sede direzionale in viale Tica, uno degli spazi più rappresentativi del progetto di espansione targato EgoGreen in Sicilia.

“Abbiamo piantato altre bandierine, ma soprattutto abbiamo incrociato sguardi, ascoltato storie, raccolto fiducia – dichiarano dall’azienda –. Portare energia per noi significa costruire relazioni autentiche, nei luoghi in cui le persone vivono”. Le foto dell’evento, pubblicate sui canali ufficiali, raccontano sorrisi, strette di mano e partecipazione. Ogni scatto testimonia il valore di una scelta precisa: stare accanto alle persone, un territorio alla volta.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp