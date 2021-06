Cura e solidarietà: il progetto e l’invito dei volontari di strada

Medici specialisti che mettano a disposizione, gratuitamente, anche per un’ora al mese, le proprie professionalità a favore di persone indigenti affette da varie patologie.

E’ l’obiettivo che si propone il progetto targato “Volontari di Strada”, denominato: “L’ora solidale specialistica”. Sono sempre più numerose le segnalazioni che arrivano quotidianamente all’ associazione di persone anziane e soggetti fragili circa gli insostenibili ritardi e lungaggini delle cosiddette liste di attese, relative a visite specialistiche ed esami diagnostici. Liste d’attesa già lunghe in periodi “normali”, precedenti al Covid-19. “Chi non può attendere per grandi e gravi problemi di salute o solo per prevenire l’insorgenza di malattie gravi- dice il presidente dei volontari di strada, Anna Marino- il più delle volte è costretto a cercare una soluzione alternativa anche per un semplice esame diagnostico: ricorrere alla raccomandazione o rivolgersi alle strutture sanitarie private con esborsi economici non indifferenti e che pesano notevolmente sul bilancio di una famiglia. O, peggio ancora, rinunciare alle cure mediche, un fenomeno che, purtroppo, nel Paese ed anche ad Agrigento è sempre più in aumento.

Obiettivo del progetto, è quello di prendere a cuore la salute di tutte le persone che non possono permettersi viste mediche. Condizione necessaria per ottenere il servizio è quello di avere un ISEE conforme con la soglia di povertà. Faccio appello – sostiene il presidente del Volontari di Strada, – ai diversi medici specialisti in Cardiologia, Urologia, Pneumologia, Oncologia ed Ematologia, Psicologia, Chirurgia, Neurochirurgia, Ginecologia, Oculistica, Pediatria e Otorinolaringoiatria, ad offrire un’ora mensile gratuita della loro professionalità e disponibilità, in nome di quella solidarietà che ci rende umani ed orgogliosi di fare parte di una società civile. Per noi Volontari si Strada, che in quest’ultimo periodo abbiamo sovvenzionato, con molti sacrifici, oltre a visite specialistiche anche esami diagnostici, quali elettrocardiogramma, risonanze magnetiche, ecodoppler e radiografie ecc., è di vitale importanza creare un sistema integrato che coinvolga sempre di più il terzo settore, comparto che si sta dimostrando essere la vera forza e risorsa su cui dovrà fondare il contrasto alla povertà alimentare e sanitaria in modo particolare. Questo mi appello, accorato e pieno di speranza, è rivolto a tutti, medici e persone di buon cuore che possano fare da tramite per la realizzazione del progetto. Ricordo il nostro cellulare: 329 4155467. “