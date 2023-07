Coltiviamo la cultura: unione tra Prefettura di Agrigento e Fondazione Teatro L. Pirandello per un futuro artistico radioso

Questa mattina, presso la sede della Prefettura di Agrigento, si è tenuta una significativa cerimonia di firma di un Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, rappresentata dal Prefetto Dott. Filippo Romano, e la Fondazione Teatro L. Pirandello – Valle dei Templi di Agrigento, rappresentata dal Presidente Avv. Alessandro Patti e dai membri del cda Andrea Cirino, Francesco Miccichè e Giulio Cinque. In rappresentanza del Comune di Agrigento era presente il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Alla firma hanno assistito anche il direttore della Fondazione Salvatore Prestia e il direttore artistico Francesco Bellomo.

Agrigento, 20 luglio 2023 – Un nuovo capitolo si apre oggi nel mondo della cultura ad Agrigento, con la firma di un importante Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e la prestigiosa Fondazione Teatro L. Pirandello – Valle dei Templi di Agrigento. L’accordo segna un momento cruciale nella promozione della cultura nel territorio e nell’avvicinare sempre di più il Palazzo del Governo alla comunità locale.

La Prefettura di Agrigento, guidata dal Prefetto Dott. Filippo Romano, ha dimostrato una chiara volontà di potenziare il proprio ruolo nella promozione della cultura sul territorio, proponendo di organizzare e ospitare attività culturali all’interno dei suoi saloni. Tale iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del contributo culturale che la Prefettura intende fornire in vista del prestigioso evento di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

La Fondazione Teatro L. Pirandello – Valle dei Templi di Agrigento, presieduta dall’avv. Alessandro Patti, è una realtà culturale di spicco nella regione, con l’obiettivo primario di promuovere, diffondere e sviluppare la cultura, l’arte e lo spettacolo. La Fondazione, già nota per la sua varietà di eventi e spettacoli, ha espresso l’intenzione di ampliare ulteriormente la sua offerta culturale sul territorio, in particolare in vista della recente proclamazione di Agrigento come Capitale della Cultura per il 2025.

La firma del Protocollo d’Intesa tra queste due istituzioni culturali suggella un’importante collaborazione per la promozione della cultura locale e il potenziamento delle attività artistiche nel territorio. La collaborazione mira a organizzare una serie di eventi culturali di vario genere, tra cui spettacoli musicali e letterari, all’interno dei locali della Prefettura di Agrigento.

La Fondazione Teatro L. Pirandello metterà a disposizione il proprio prezioso know-how artistico ed organizzativo, collaborando attivamente nella realizzazione degli eventi. Inoltre, si farà carico delle spese di manutenzione straordinaria del pianoforte di marca Hoff & Co. Berlin, presente nel salone dell’alloggio prefettizio, per renderlo fruibile durante le attività culturali previste.

Entrambe le parti si impegneranno congiuntamente e disgiuntamente nella ricerca di finanziamenti, contributi e partecipazione a bandi per sostenere le attività e gli eventi culturali previsti dal Protocollo d’Intesa.

La durata del Protocollo d’Intesa è prevista dal 20 luglio 2023 al 31 dicembre 2025, e rappresenta un’opportunità unica per le istituzioni coinvolte di condividere risorse ed esperienze, contribuendo così a arricchire il panorama culturale di Agrigento.

Al termine della firma, sia il Prefetto Dott. Filippo Romano che il Presidente Avv. Alessandro Patti hanno espresso grande entusiasmo per questo storico accordo, sottolineando l’importanza di una stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà culturali locali per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura nel territorio.

Le attività culturali frutto di questa preziosa alleanza promettono di rappresentare un’opportunità straordinaria per la comunità locale e per i visitatori di immergersi in un ricco e coinvolgente panorama artistico, musicale e letterario.

L’accordo firmato oggi segna una svolta fondamentale per la promozione culturale della regione e rafforza il legame tra la Prefettura di Agrigento e la Fondazione Teatro L. Pirandello, aprendo la strada a un futuro di crescita e prosperità per la cultura e il territorio.