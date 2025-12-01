Dall’incontro tra l’editoria, il giornalismo e uno dei luoghi simbolo della vita collettiva nasce “Cultura al Centro”, la rassegna che porta i libri e gli autori là dove la città si incontra. L’iniziativa prende forma grazie alla sinergia tra AgrigentoOggi, diretto da Domenico Vecchio, e la direzione del Centro Commerciale Città dei Templi, guidata da Elisa La Rocca, che ha fortemente voluto inserire momenti di alta qualità culturale nel fitto calendario di eventi della struttura.

Con “Cultura al Centro”, il Città dei Templi si propone come spazio vivo di divulgazione, capace di portare la cultura fuori dai suoi recinti tradizionali e di renderla accessibile, partecipata, condivisa.

Il percorso si è aperto durante l’estate con il primo incontro dedicato a Raimondo Moncada e al suo volume Pietro Germi. Gli anni felici in Sicilia, edito VGS LIBRI, un appuntamento che ha saputo coniugare memoria cinematografica e identità territoriale, riscuotendo grande interesse e partecipazione.

Ora la rassegna entra nel vivo con due nuovi appuntamenti di forte spessore culturale, in programma al primo piano del Centro Commerciale, nei pressi del supermercato Conad e dell’area gastronomia.

Il secondo incontro è fissato per martedì 3 dicembre alle ore 17:30 e vedrà protagonista il giornalista e scrittore Lorenzo Rosso, che accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della vera Vigàta di Andrea Camilleri. Un viaggio tra letteratura, memoria e territorio che restituisce la fisionomia autentica di Porto Empedocle dietro il mito narrativo del commissario Montalbano, nel segno del centenario della nascita del grande scrittore siciliano.

Il terzo appuntamento, in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 17:30, avrà invece come ospite Andrea Cirino, per un incontro dedicato alle storie, alle responsabilità e alle fragilità del mondo delle carceri. Un tema di forte impatto civile e umano, affrontato attraverso il racconto, l’analisi e il dialogo con il pubblico, nel solco di una cultura che non si limita alla contemplazione, ma interroga la coscienza collettiva.

“Cultura al Centro” si configura così come un progetto organico, non episodico, che mette in relazione autori, lettori e cittadini, offrendo alla comunità agrigentina occasioni di riflessione su letteratura, cinema, memoria, giustizia e responsabilità sociale. Una rassegna che testimonia la volontà del Città dei Templi di essere sempre più luogo di identità e di relazione, oltre che di incontro commerciale.

In un tempo in cui la cultura rischia spesso di essere confinata in spazi elitari, questo ciclo di eventi sceglie invece la strada dell’apertura e della condivisione. E lo fa riportando i libri là dove scorrono le vite delle persone.

A seguire le locandine degli eventi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp