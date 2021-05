Cuffaro querela Di Battista: “Accuse false sulla mia persona”

Totò Cuffaro ha anticipato la presentazione di una querela nei confronti di Alessandro Di Battista che in un post su Facebook ha scritto che l’ex presidente della Regione era stato condannato per concorso in associazione mafiosa, e che in una trasmissione Tv aveva attaccato il giudice Giovanni Falcone. Cuffaro è stato condannato a sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato alla mafia.

“Se avesse impiegato il suo tempo – dice Cuffaro – non a ricercare demagogici consensi, ma si fosse preoccupato di ricercare la verità del mio intervento a Samarcanda, avrebbe di certo saputo che mai ho attaccato il dott. Falcone, bensì, il magistrato dott. Taurisano, che in quel periodo aveva messo sotto indagine l’on. Mannino. Il tempo mi ha dato ragione in quanto, anche se l’on. Mannino ha dovuto subire 20 anni di processo, è stato totalmente assolto da ogni accusa”.