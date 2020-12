Cuffaro guarito dal Covid: “Ho avuto paura di morire”

“Ho avuto paura di morire. Ho avuto paura di non rivedere più la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Ho avuto paura di non vedere più la luce del sole”. Lo afferma l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, guarito dal Covid-19. Era stato lui stesso ad annunciare nel giorno di Santo Stefano la guarigione, dopo un ricovero in terapia intensiva per 17 giorni.

“Il carcere in confronto è stata una passeggiata. Sono stati anni difficili anche quelli, è vero, ma in fondo sapevo che sarebbe finita, aiutavo gli altri, stavo fisicamente bene. In ospedale – aggiunge – mi è passata tutta la vita davanti, ho visto la morte con gli occhi. Ho davvero pensato di non farcela”.

“Con il casco respiravo, ma è stata una fatica – conclude -. Nei momenti di lucidità, quando sentivo le voci dei medici che parlavano in sottofondo, l’unica cosa che facevo era pregare. Voglio ringraziare tutti i sanitari, per quello che hanno fatto per me. E per tutti i malati Covid. Sono degli eroi”.