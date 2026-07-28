C’è un secondo indagato nell’inchiesta sui quattro cuccioli morti sul terrazzo di un’abitazione nel quartiere San Michele a Sciacca. Oltre al 41enne, la richiesta di misura cautelare riguarda anche il padre di 68 anni. La procura di Sciacca ha chiesto per entrambi gli arresti domiciliari. I due sono stati sottoposti all’interrogatorio preventivo. Il giudice dovrà adesso decidere se accogliere o meno la richiesta avanzata dai magistrati.

Nel corso dell’udienza il 68enne che ha risposto alle domande del giudice, sostenendo che dei cani si occupava il figlio. Quest’ultimo, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee. Avrebbe raccontato di recarsi due volte al giorno nella terrazza per accudire gli animali. Padre e figlio sono entrambi indagati per maltrattamento e uccisione di animali d’affezione.

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