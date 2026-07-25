La Procura della Repubblica di Sciacca, a firma della procuratrice Maria Teresa Maligno e del sostituto procuratore Carlotta Buzzi, ha chiesto gli arresti domiciliari per l’uomo indagato nell’inchiesta sulla morte di quattro cuccioli, trovati senza vita nei giorni scorsi sulla terrazza di un’abitazione nel quartiere San Michele.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Sciacca, i cuccioli sarebbero stati lasciati sotto il sole cocente e sarebbero morti a causa delle condizioni in cui si trovavano e per le alte temperature sopra i 40 gradi. Altri cinque cani erano in gravi condizioni ma sono stati salvati.

L’indagato è stato denunciato per il reato di uccisione di animali aggravata. Nei prossimi giorni l’uomo comparirà davanti al gip del tribunale di Sciacca per l’interrogatorio preventivo, al termine del quale il giudice deciderà se accogliere o meno la richiesta.

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