Cucciolata abbandonata in strada, Calasanzio: “Dopo 10 anni di volontariato sono stanca”

Otto cuccioli abbandonati all’interno di una cunetta per le acque piovane, lungo la pista ciclabile di Menfi, e condannati a morte certa. A ritrovarli, e metterli in salvo, è stata la responsabile dell’Oasi Ohana, Chiara Calasanzio. E’ successo il giorno di Santo Stefano.

“Credo che oggi, dopo 10 anni di volontariato, si sia giunti ad un punto di non ritorno, non so quando reggerò – ha scritto Calasanzio sui social -. Sono stanca di essere considerata da chiunque la salvatrice, quella che alla fine salva tutti. Le cose devono cambiare e devono farlo ora. Ne salvo otto, mi faccio un culo grande come una casa, trovo loro una casa e domani troverò altri dieci cuccioli. Tanto c’è Chiara, tanto c’è Ohana”.