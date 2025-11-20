E’ slittata la conclusione dell’incidente probatorio sull’inchiesta per il crollo di un muro dentro il cortile dell’edificio destinato alla nascente sede universitaria di via Atenea, sotto sequestro dal 15 maggio scorso. L’ingegnere Fabio Neri, docente dell’Università di Catania e consulente nominato dal gip del tribunale, Micaela Raimondo, ha chiesto una proroga per completare la perizia tecnica disposta lo scorso luglio.

L’udienza fissata per il 26 novembre, durante la quale il perito avrebbe dovuto illustrare le conclusioni della sua relazione, sarà rinviata a data da destinarsi. Sono 9 gli indagati, fra cui il rettore dell’università di Palermo, Massimo Midiri, oltre a tecnici e progettisti. Contestati, in concorso, i reati di “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” e “Delitti colposi di danno”. Cinque le persone offese, tutte residenti o proprietari di abitazioni di via Salita Madonna degli Angeli e di Vicolo Ospedale dei Cavalieri di Malta.

L’obiettivo della perizia è quello di chiarire eventuali condotte di negligenza o imperizia nella progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, nonché individuare gli interventi urgenti necessari per mettere in sicurezza l’area interessata.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp