Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, questa mattina, nel corso dell’incidente probatorio, ha dato l’incarico all’ingegnere Vincenzo Ragusa di accertare le cause del crollo del muro di cinta all’interno del cortile dell’ex ospedale, edificio destinato alla nascente sede universitaria di via Atenea, nell’ambito dell’inchiesta in cui sono indagate 9 persone, fra cui il rettore dell’università di Palermo, Massimo Midiri, oltre a tecnici e progettisti. Contestati, in concorso, i reati di “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” e “Delitti colposi di danno”. Il perito depositerà la relazione tra 4 mesi.

La prossima settimana inizieranno i sopralluoghi e il 19 novembre riferirà in aula. Sia la Procura che la difesa hanno nominato dei consulenti di parte per partecipare alle operazioni tecniche. L’incidente probatorio era stato chiesto dal procuratore Giovanni Di Leo e dal sostituto procuratore Annalisa Failla. La posizione degli indagati è riconducibile al ruolo svolto all’interno dell’edificio interessato dai lavori di “restauro e rifunzionalizzazione” per divenire sede di alcuni corsi di laurea. Cinque le persone offese, tutte residenti o proprietari di abitazioni di via Salita Madonna degli Angeli e di Vicolo Ospedale dei Cavalieri di Malta.

Il perito nominato dal gip dovrà accertare le cause del cedimento con specifico riferimento a eventuali condotte di «negligenza, imprudenza o imperizia nell’esecuzione dei lavori da parte dei soggetti intervenuti alla progettazione, esecuzione e direzione dei lavori di ristrutturazione, nonché dei soggetti che, in relazione ai predetti lavori, abbiano rivestito la figura di responsabile unico del procedimento o altra figura equipollente o comunque soggetti che in rappresentanza e per conto del committente, abbiano autorizzato i lavori e ne abbiano certificato la regolare esecuzione».

L’ingegnere Ragusa è chiamato inoltre a indicare gli interventi urgenti da eseguire per scongiurare crolli di ulteriori porzioni dell’immobile e le relative modalità operative, con relativa redazione del progetto di messa in sicurezza. La pista privilegiata sul crollo è quella dell’errore “umano” riconducibile allo sbancamento per la collocazione di alcune vasche idriche.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp